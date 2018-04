Patienten warten 20 Wochen auf Psychotherapie

Hamburg. Kassenpatienten warten in Deutschland im Durchschnitt 20 Wochen auf den Beginn einer Psychotherapie. Das geht aus einer bislang unveröffentlichten Umfrage der Bundespsychotherapeutenkammer hervor, wie der NDR berichtet. Vor der Reform der Psychotherapieversorgung habe die Wartezeit 23,4 Wochen (2011) betragen. Doch auch 20 Wochen seien „unzumutbar“, sagte Dietrich Munz, Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK), dem Sender NDR Info.

Um lange Wartezeiten zu vermeiden, beantragen viele Patienten bei ihren Krankenkassen die Erstattung einer Behandlung durch Privattherapeuten. Doch offenbar sind die gesetzlichen Kassen dabei neuerdings restriktiver: Nach einer ebenfalls noch unveröffentlichten Umfrage mehrerer Landespsychotherapeutenkammern wird laut NDR etwa jeder zweite dieser Anträge auf Kostenerstattung abgelehnt, 2016 war es nur jeder Fünfte.

Veraltete Bedarfsplanung

Die Ursache für lange Wartezeiten ist laut Kammer eine veraltete Bedarfsplanung, die zuletzt 1999 aktualisiert wurde. Um eine ausreichende Versorgung der Patienten zu gewährleisten, fehlen nach Auffassung der BPtK bundesweit 7.000 Kassensitze für Psychotherapeuten. Einen überarbeiteten Bedarfsplan hatte der Gesetzgeber bis Anfang 2017 gefordert. Der dafür zuständige Gemeinsame Bundesausschuss sagte auf NDR Anfrage, dass aktuell ein Gutachten erstellt werde. Die neue Bedarfsplanung solle 2019 in Kraft treten.

Beste Versorgung in Berlin, Hessen und Hamburg

Laut Umfrage der Bundespsychotherapeutenkammer gibt es bei den Wartezeiten auf eine Behandlung deutliche regionale Unterschiede. Am längsten warten danach Patienten in Thüringen und im Saarland, nämlich fast 24 Wochen. Auch die Nordländer Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern verzeichnen überdurchschnittlich lange Wartezeiten. Im Allgemeinen warten Patienten in ländlichen Gebieten länger auf den Therapiebeginn. Am schnellsten geht es in Berlin (13 Wochen), Hessen (17 Wochen) und Hamburg (18 Wochen).

Von epd/RND