Wolgast

Nach dem Tod Tausender Fische bei Wolgast (Vorpommern-Greifswald) hat die Wasserschutzpolizei Strafanzeige gegen den möglichen Verursacher gestellt. Ein Sprecher bestätigte am Samstag einen Bericht des NDR. Die Ursache soll vermutlich das Leerpumpen lange nicht genutzter Dockanlagen der Peene-Werft der Bremer Lürssen-Gruppe sein. Das hätten eine Begehung in der Werft und Ermittlungen ergeben. Es müssten aber noch weitere Untersuchungen gemacht werden.

Tonnenweise toter Fisch

Insgesamt seien unter anderem durch das Technische Hilfswerk mehrere Tonnen Fisch in bisher 25 größeren Behältern eingesammelt worden. Es sei aber noch nicht alles geborgen. Beim Leerpumpen saugen den Angaben zufolge starke Pumpen das Wasser an und befördern es dann in den Peenestrom. Das erkläre auch die Verletzungen vieler Fische, etwa fehlende Köpfe.

Häfen und auch ungenutzte Docks gelten als Winterquartiere dieser Fische, die wegen der Kälte und unter dem Eis auch weniger beweglich sind als sonst.

Von RND/dpa