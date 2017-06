Hier wurden schon immer Würste verkauft, und auch sie denkt nicht ans Aufgeben: Imbissbetreiberin Christina Wagner hat keine Konzession, will aber an Deutschlands ältester Autobahnraststätte in Rodaborn an der A 9 (Thüringen) weiter für hungrige Autofahrer grillen. Die Behörden drohen mit Zwangsgeld – und Wagner wendet sich an die Kanzlerin.