Neuenkirchen

Eine Siebenjährige ist bei einem Reitunfall in Neuenkirchen (Landkreis Osnabrück) ums Leben gekommen. Das Pferd des Mädchens habe am Sonntag bei der Siegerehrung eines Turniers gescheut, sich auf die Hinterbeine gestellt und die Siebenjährige abgeworfen, teilte die Polizei am Montag mit. Anschließend fiel das Pferd auf das Mädchen. Noch in der Reithalle sei das Kind reanimiert worden, ehe es mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Dort starb die Siebenjährige am späten Abend.

Von RND/dpa