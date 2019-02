Panorama Kriminalität - Pfleger sollen 95-jährige Berlinerin um zwei Millionen Euro geprellt haben Gegen eine Pflegerin und ihre zwei Gehilfen ermittelt die Polizei wegen bandenmäßigen Betrugs und Untreue. Sie sollen eine 95-Jährige um zwei Millionen Euro geprellt haben. Die Ermittler befürchten weitere Opfer.

Acht Objekte in Berlin sowie eines in Brandenburg durchsuchte die Polizei am Mittwoch. Quelle: Patrick Pleul/dpa