Berlin

Ein Schweizer Frachtschiff ist vor der Küste von Nigeria von Piraten angegriffen worden. Zwölf der 19 Besatzungsmitglieder der „MV Glarus“ seien entführt worden, teilte die Reederei Massoel am Sonntag mit. Das Schiff sei mit einer Weizenladung auf dem Weg von Lagos nach Port Harcourt gewesen, als sich der Überfall am Samstagmorgen ereignete.

Demnach haben die Piraten lange Leitern benutzt und Stacheldraht durchtrennt, um zunächst an Deck und dann auf die Kommandobrücke zu gelangen. Die Piraten hätten die Nachrichtenanlage des Schiffs größtenteils zerstört und seien dann mit zwölf Besatzungsmitgliedern geflohen, hieß es in der Mitteilung der Reederei weiter. Ein Lotse und Marineoffiziere seien jetzt an Bord und arbeiteten auf eine „schnelle und sichere Freilassung“ der zwölf Geiseln hin.

Von RND/dpa