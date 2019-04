Suhl

Wetter-Chaos in Thüringen: Bei einer Massenkarambolage wegen plötzlicher Glätte und Hagels auf der Autobahn 71 zwischen Suhl und Meiningen sind am Sonntag mehrere Menschen verletzt worden. Mehr als 50 Autos seien in die Karambolage am Sonntagnachmittag verwickelt gewesen.

Manche der Wagen fuhren demnach aufeinander auf, andere kamen wegen der Glätte ins Schleudern und prallten gegen die Leitplanke oder gegen Böschungen.

Wie viele Verletzte es gab, war zunächst unklar. Mittlerweile ist klar, dass mindestens 25 Menschen bei der Massenkarambolage verletzt wurden. Fünf Menschen seien zwischenzeitlich bereits aus ihren Autos geborgen worden, mehrere weitere waren zunächst noch eingeklemmt.

Der „MDR“ berichtet, dass mindestens vier Menschen schwer verletzt wurden. Der Unfall würde sich außerdem auf mehrere hundert Meter erstrecken.

Rettungskräfte und Polizei waren mit einem Großaufgebot und zwei Hubschraubern im Einsatz. Die A71 war am Nachmittag zwischen den Anschlussstellen Meiningen-Nord und dem Dreieck Suhl zunächst in beide Richtungen voll gesperrt.

Von RND/dpa