London

Eingepfercht in viel zu kleinen Transportboxen hat die Polizei insgesamt 50 etwa einjährige Krokodile am Flughafen London Heathrow entdeckt, wie der „Spiegel“ berichtet. Demnach seien jeweils zehn Reptilien in einem Behälter transportiert worden, der lediglich für vier Kleintiere ausgelegt war.

Der Leiter der Polizeieinheit zur Überwachung des Artenschutzkabkommens Cites am Flughafen Heathrow, Grant Miller, sagte dem „Spiegel“: „Es ist einfach nicht hinnehmbar, dass Reptilien auf diese Weise transportiert werden.“ Bei dem Langstreckenflug von Malaysia nach Großbritannien hätten sich die Jungtiere gegenseitig angegriffen – eines sei dabei sogar gestorben. Ursprünglich sollten die Reptilien dem Bericht zufolge an einen Zuchtbetrieb in Cambridgeshire im Osten Englands geliefert werden – nun werde allerdings ein neues Zuhause für sie gesucht. Im Gespräch mit dem „Spiegel“ sagte Miller weiter: „Die Polizeiaktion soll eine Warnung an diejenigen sein, die Wildtiere solchen Bedingungen aussetzen wollten.“

Von RND/lf