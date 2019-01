Kiel

Unter Blaulicht haben Polizisten am Mittwochabend einen Arzt aus dem Kreis Segeberg ins Universitätskrankenhaus Schleswig-Holstein (UKSH) nach Kiel begleitet. Der Spezialist musste operieren. Der Eingriff war lebenswichtig, so Krankenhaus und Polizei.

Wie Polizeisprecher Matthias Arends berichtete, hatten die Beamten den Arzt an der Bundesstraße 404 in Empfang genommen. Von der Edisonstraße, also der Kieler Stadtgrenze an, sei der Mediziner mit Sonderrechten begleitet worden, berichten die „Kieler Nachrichten“.

Polizei stellte sicher, dass es schnell ging

Nach Angaben der Klinik hatte sich ein Patient in einem „äußerst kritischen Zustand“ befunden und musste dringend operiert werden. Zur Unterstützung war der Spezialist gegen 19 Uhr angefordert worden, der aus dem Kreis Segeberg kommen musste. „Aufgrund der Verkehrslage war ein rechtzeitiges Erscheinen in seiner Klinik fraglich“, sagte Arends, „so dass der Kontakt zur Polizei hergestellt wurde.“

Dank des Lotsen-Einsatzes konnte der Arzt den OP-Tisch rechtzeitig erreichen und mit seinem Team den Eingriff beginnen. Gegen 22 Uhr habe sich das UKSH ausdrücklich bei den Beamten für die „unkomplizierte Lösung“ bedankt, so Arends. „Durch das rechtzeitige Erscheinen des Arztes konnte dem Patienten das Leben gerettet werden“, sagte der Polizeisprecher.

Von RND/ Niklas Wieczorek