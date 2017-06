Mallorca hat ein Alkoholproblem. Nicht nur am Ballermann, schon am Flughafen kommt es immer wieder zu handgreiflichen Auseinandersetzungen mit betrunkenen Touristen. Der Vorstoß der Polizei: Ein Alkohol-Verkaufsverbot am Flughafen der Hauptstadt Palma und in Flugzeugen.