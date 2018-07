Berlin

Der seit dem 13. März nach einem Sturz im Volkspark Wilmersdorf im Krankenhaus liegende unbekannte Mann konnte am Donnerstag schließlich aufgrund eines Hinweises zu den Schlüsseln identifiziert werden. Das teilte die Polizei mit. Es handelt sich um einen 74-jährigen alleinlebenden deutschen Mann mit iranischen Wurzeln aus der Brandenburgischen Straße in Berlin-Wilmersdorf.

Keine Papiere, nur zwei Schlüssel

Der Mann war im Frühjahr beim Joggen zusammengebrochen. Bis heute wachte er aus der Bewusstlosigkeit nicht auf. Trotz aller Bemühungen, verteilter Fotos, Vergleiche von Fingerabdrücken und DNA konnte die Polizei die Identität des Mannes zunächst nicht herausfinden. „So etwas gab es in Berlin noch nicht“, sagte eine Polizeisprecherin kürzlich. Es sei das erste Mal, dass es in einem solchen Fall keine Vermisstenanzeige gebe.

Am Dienstag schließlich entschlossen sich die Ermittler, neue Wege zu gehen. Sie probierten, ob die bei dem Mann gefundenen Schlüssel zu Türen von Häusern in der Umgebung des Volksparks in Wilmersdorf passten. Zahlreiche Polizeischüler werden dabei mit Schlüssel-Kopien unterwegs sein, wie ein Sprecher sagte. Die beiden Schlüssel waren neben einigen Münzen das einzige, das der Jogger bei sich trug.

Nach der Identifizierung informierte die Polizei umgehend die Betreuerin des Mannes.

Von RND/MAZ