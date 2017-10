Polizei nimmt mutmaßlichen Mörder nach 18 Jahren fest

Gießen. Mehr als 18 Jahre nach dem Mord an der damals achtjährigen Johanna aus Ranstadt in der Wetterau hat die Polizei einen 41 Jahre alten Mann festgenommen. Am Amtsgericht Gießen sei am frühen Abend Haftbefehl wegen Mordes und besonders schwerer sexueller Nötigung erlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Gießen am Mittwochabend gemeinsam mit.

Der 41-Jährige wurde den Angaben zufolge am Mittwoch im hessischen Friedrichsdorf gefasst. Er stehe im dringenden Verdacht, das Mädchen am 2. September 1999 auf einem Radweg in Ranstadt-Bobenhausen in sein Auto gezwungen und sich dann sexuell an ihm vergangen haben. Anschließend soll er das Kind getötet und die Leiche in einem Wald abgelegt haben. Die sterblichen Überreste der Achtjährigen waren im April 2000 gefunden worden.

Der Festgenommene habe den überwiegenden Teil des Tatvorwurfs eingeräumt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft weiter mit. Details zu der Festnahme und zu den aktuellen Ermittlungsergebnissen sollen nun am Donnerstag bei einer Pressekonferenz von Polizei und Staatsanwaltschaft bekanntgegeben werden.

