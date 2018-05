Mainz

Das Herrchen hatte immerhin das Fenster ein Stück offen gelassen. Für den kleinen Hund reichte das aber nicht aus, als er in dem aufgeheizten Auto auf seine Rückkehr wartete. Die Hitze hatte sich bereits im Wagen gestaut. Also rückte die Polizei Mainz an und befreite den Hund.

Zuvor hatte ein aufmerksamer Zeuge die Beamten verständigt, teilte die Polizei am Montag mit. Eine Streife fand das braun-schwarze Tier am Morgen bei 27 Grad Außentemperatur im Wagen vor.

Da die Polizisten den Besitzer nicht erreichen konnten, öffneten sie das Auto kurzerhand und nahmen das Tier mit. „Der kleine Hund durfte im Polizeiwagen Platz nehmen und wurde zur Dienststelle mitgenommen, wo er sich vorbildlich verhielt“, hieß es in der Mitteilung.

Für den Hundebesitzer hinterließ die Streife einen Zettel im Auto, das sie danach wieder verschloss. Der Mann kam später zu der Wache. Nachdem die Beamten ihn „deutlich ermahnt“ hatten, wurde ihm der Hund wieder ausgehändigt.

Von RND/dpa