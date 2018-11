Kiel

In Kiel wurden Polizisten am Wochenende zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Die Zahnprothese einer 84-jährigen Rentnerin musste vom Dach einer Seniorenwohnanlage gerettet werden. Der über 1500 Euro teure Zahnersatz sei am Samstagmorgen aus der 5. Etage gefallen und auf einem Vordach gelandet, teilte die Polizei mit.

Polizei holt Zahnprothese vom Vordach

Als die Streife eintraf, waren schon mehrere Bewohner der Seniorenwohnanlage auf das Missgeschick aufmerksam geworden. Die nur einen Tag alte Prothese lag jedoch noch auf dem Dach. Die Polizisten konnten das Gebiss unversehrt bergen - und wurden dafür von der glücklichen Besitzerin mit einer Tasse Kaffee belohnt.

Von RND/dpa