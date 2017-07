Fort Lauderdale. Die neuen Erkenntnisse teilte die Polizei von Palm Beach Gardens am Freitag mit. Aufnahmen einer Sicherheitskamera zeigten, dass es danach zu einer Kettenreaktion und dem Unfall mit einem dritten Wagen gekommen sei. Dabei wurde ein 78-Jähriger verletzt, der zwei Wochen später starb.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Williams an einer Ampel hinter einem weißen Auto steht. Als das Licht auf Grün springt, biegt das Auto vor dem Sportprofi nach links auf eine sechsspurige Fahrbahn, während Williams geradeaus fährt. Dort muss sie anhalten, weil ein dunkles Auto vor ihr links abbiegt. Beim Fahren in ihre Spur stößt Williams schließlich mit dem Auto zusammen, in dem das spätere Unfallopfer mit seiner Ehefrau saß.

Die Polizei erklärte, nach den Aufzeichnungen gingen die Ermittler nun nicht mehr davon aus, dass Williams die Unfallverursacherin sei. Die Anwälte des älteren Paares wollen dennoch juristisch gegen Williams vorgehen. Die 37-Jährige ehemalige Weltranglistenerste nimmt gerade an Wimbledon in England teil.

Von RND/dpa