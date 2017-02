Fellbach. Die Dame aus Fellbach hatte den exotischen Vogel am Dienstag erstmals auf ihrem Grundstück gesehen und die Ordnungshüter verständigt, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Diese setzten sich wiederum mit mehreren Vogelexperten in Verbindung – die den Pfau wegen einer möglichen Ansteckungsgefahr durch die Vogelgrippe jedoch allesamt nicht haben wollten.

Facebook-Fahndung

„Die Empfehlung der Experten ist, das Tier nicht zu füttern und abzuwarten, bis es wieder von alleine weiterfliegt“, berichteten die Beamten. Wahrscheinlich stamme der Vogel aus einem privaten Bestand. Zum Stuttgarter Zoo gehöre er nicht.

Die Polizisten suchen nun via Facebook nach dem Besitzer des bunten Vogels – samt Fahndungsfoto. Dazu der dringende Aufruf: „Wer vermisst seinen Pfau? Keiner möchte ihn – Keiner vermisst ihn.“

Von RND/dpa