Polizei verhindert Straßenschlacht in Duisburg

Duisburg. In Duisburg haben Polizisten eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen verhindert. Mitglieder beider Seiten - es waren etwa 30 Personen auf jeder Seite - hatten Schlagwaffen bei sich, die Beamten setzten unter anderem Reizgas ein, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen mitteilte. „Die Beamten bekamen die Lage in Griff, bevor sie eskalierte“, fügte er hinzu.

Die Hintergründe für den Konflikt am Dienstagabend waren zunächst unklar. Etliche Mitglieder beider Gruppen konnten zwar festgenommen werden, belastbare Aussagen lägen bislang aber nicht vor. Es wird wegen schweren Landfriedensbruchs ermittelt. Anwohner im Stadtteil Hamborn hatten die Polizei alarmiert, nachdem sich die Konfliktparteien dort gesammelt hatten.

Schon in der Nacht zuvor und in der vergangenen Woche seien mehrere Personen in der Gegend aufeinander getroffen, allerdings nicht so massiv wie am Dienstagabend, sagte der Sprecher. Ein möglicher Zusammenhang werde geprüft.

Von dpa/RND