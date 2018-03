Polizei veröffentlicht Video von Uber-Fahrzeug

Tempe. Die Straße scheint frei und gut ausgeleuchtet, auf der der autonom fahrende Volvo-Testwagen des Taxidienstes Uber durch Tempe/Arizona fährt. Doch plötzlich taucht wie aus dem Nichts die 49-jährige Elaine Herzberg vor der Fahrzeugfront auf.

Die Frau, so die Aufzeichnungen des Autos, die jetzt von der Polizei freigegeben wurden, scheint in die Kamera zu blicken. Der Zusammenprall ist auf dem Video nicht zu sehen.

Die Fahrerkamera zeigt die Sicherheitsfahrerin, wie sie entspannt ab und zu auf die Straße schaut, dann wieder nach unten in den Fahrzeugraum, offenbar nicht sonderlich konzentriert. Plötzlich erschrickt sie, als sie wohl die Radfahrerin unmittelbar vor sich auftauchen sieht.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ — Tempe Police (@TempePolice) March 21, 2018

Die Polizeichefin von Tempe, Sylvia M. Moir, kommt nach Sichtung des Videomaterials zu dem Schluss, „dass dieser Zusammenstoß sowohl im autonomen wie im manuellen Modus schwer zu verhindern gewesen wäre“.

Dem widerspricht Professor Raúl Rojas, Leiter des Dahlem Center for Intelligent Systems, Freie Universität Berlin: „Das Video zeigt eindeutig, dass die Passantin nicht erkannt wurde, nicht mal als sie bereits vor dem Auto stand. Alles deutet auf Versagen der Uber-Sensorik und -Programmierung hin. Laserscanner können in der Nacht Passanten sehr gut erkennen. Herkömmliche Notstop-Systeme hätten bei modernen Autos in dieser Situation wohl eingegriffen. Darüber hinaus hat der Sicherheitsfahrer seine Arbeit nicht getan, hat nicht auf die Straße geachtet. Ich denke, dass die Angehörigen des Opfers die Firma Uber verklagen können und werden.“

Auch Christoph Stiller, Leiter des Instituts für Mess- und Regelungstechnik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), sieht die Unfallursachen kritisch: „Die Darstellung des Hergangs lässt in der Tat viele Fragen aufkommen. Bei einer Überquerung von links nach rechts sind Fußgängerunfälle deshalb seltener, weil man typischerweise den Fußgänger (und dieser das Auto) bereits von weitem sieht. Im Falle des Uber-Fahrzeugs betrifft das sämtliche Sensorik (Video, Lidar und Radar) wie gleichermaßen auch den Sicherheitsfahrer, welche die Fußgängerin jeweils frühzeitig hätten sehen sollen. Dabei arbeiten die Lidar- und die Radarsensorik unabhängig vom Tageslicht und hätten die Fußgängerin mit Ihrem geschobenen Rad selbst noch bis in 100 Metern Entfernung detektieren müssen.“

Der Professor führt weiter aus: „Aufgrund der Umgebungshelligkeit hätte auch die Videokamera die Fußgängerin sehen sollen. Insbesondere benötigt die Fußgängerin ja einige Zeit, um vom linken an den rechten Fahrzeugrand zu gelangen. Zumindest in dieser Zeit hätte das Fahrzeug mit einem beherzten Brems- oder Lenkmanöver den Schaden mindern können. Falls das Fahrzeug also wirklich nichts dergleichen getan hätte, müsste man den Ursachen auf den Grund gehen. Die von der Polizei spontan geäußerte Unvermeidbarkeit des Unfalls auch für menschliche Fahrer steht mit dieser Darstellung erstmal in Frage.“

Die Uber-Sicherheitsfahrerin – unmittelbar vor dem Zusammenstoß mit der Radfahrerin. Quelle: Tempe Police Department

Von RND/dk