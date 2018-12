Berlin

Ein Polizist aus Berlin soll eine 24-Jährige vergewaltigt und mit Faustschlägen traktiert haben. Gegen den 45-Jährigen sei Haftbefehl erlassen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Der Haftbefehl wurde demnach am Donnerstag vollstreckt.

Der Beamte sei dringend verdächtig, in der Nacht des 14. Dezember in Berlin-Schöneberg die Frau in einem Auto festgehalten und misshandelt zu haben.

Erst bezahlter Sex, dann Vergewaltigung

Mit der 24-Jährigen soll er zunächst bezahlten Geschlechtsverkehr vereinbart haben. Um nicht vereinbarte Sexualpraktiken durchzusetzen, habe er die Frau dann vergewaltigt, hieß es in der Mitteilung. Untersuchungshaft wurde vom Gericht wegen Flucht- und Verdunklungsgefahr angeordnet.

Von RND/dpa