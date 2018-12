Berlin

Erstmals ist ein Mann verurteilt worden, weil er beim Sex ohne Einwilligung der Frau das Kondom abgezogen hat. Der Strafbestand lautet „Stealthing“. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten verurteilte ihn zu acht Monaten auf Bewährung. Zudem muss er laut Gerichtssprecherin 3095,59 Euro an die Polizeimeisteranwärterin zahlen.

Es handelt sich um einen 37-jährigen Polizisten. Die Frau hatte das Tragen des Kondoms zur Voraussetzung gemacht und das Fehlen erst nach der Ejakulation des Mannes bemerkt. Sie fühlte sich missbraucht und erstattete Anzeige. Der Täter behauptet, das Präservativ im Eifer des Gefechtes abgestreift zu haben. Das Gericht hatte zudem darüber zu entscheiden, ob es sich um eine Vergewaltigung handelte.

In diesem Fall hätte er wegen einer Mindeststrafe von zwei Jahren damit rechnen müssen, aus dem Staatsdienst entfernt zu werden. Die Richte entschieden in dieser Hinsicht negativ, da der Geschlechtsverkehr an sich einvernehmlich gewesen sei. So wurde der Polizist nach Paragraf 177 des Strafgesetzbuches wegen eines sexuellen Übergriffes verurteilt.

.

Von RND/may