Augsburg

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle sind zwei Polizisten in Augsburg verprügelt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Streife am Montag einen Autofahrer wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes kontrollieren. Der Mann stoppte, offenbar in unmittelbarer Nähe seiner Arbeitsstelle. Denn sofort kamen laut Polizei etwa zehn Bekannte und Kollegen hinzu, die sich mit ihm solidarisierten und ihren Unmut über die Kontrolle äußerten.

Mehrere Männer im Alter von 18 bis 36 Jahren griffen die beiden Beamten plötzlich mit Faustschlägen an und warfen eine Eisenstange, wie die Polizei berichtete. Als einer der Polizisten zu Boden stürzte, sollen mehrere Männer auf ihn eingetreten haben. Die Beamten wehrten sich mit Pfefferspray und riefen Verstärkung. Ein 32-Jähriger Angreifer flüchtete, konnte aber festgenommen werden. Die Polizisten erlitten leichte Verletzungen, ebenso drei Beschuldigte. Nach ersten Ermittlungen werden sich vier Männer wegen des tätlichen Angriffs verantworten müssen.

Von RND/dpa