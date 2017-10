Präsidentin: Steigende Zahl Hungernder ist deprimierend

Berlin. Welthungerhilfe-Präsidentin Bärbel Dieckmann dringt auf mehr Hilfen für hungernde Menschen. Es sei deprimierend, dass binnen eines Jahres die Zahl der Hungernden auf der Welt um 38 Millionen auf 815 Millionen Menschen gestiegen sei, sagte Dieckmann am Donnerstag im „Morgenmagazin“ des ZDF. Grund seien vor allem kriegerische Konflikte und extreme Wetterkatastrophen.

Dieckmann kritisierte unter anderem, dass weiterhin billige Lebensmittel von Europa nach Afrika exportiert würden. Damit würden die dortigen Märkte zerstört. Zudem verlangte die Welthungerhilfe-Präsidentin weiteren Einsatz für Klimaschutz. Sie hoffe auf die Klimakonferenz vom 6. bis 17. November in Bonn, auf der noch einmal bestätigt werden sollte, dass gegen die Folgen des Klimawandels etwas getan werden müsse.

Die Welthungerhilfe und das Washingtoner International Food Policy Research Institute (IFPRI) legen am Vormittag in Berlin ihren jährlich erstellten Welthunger-Index vor. Der Bericht dient als Messgröße, um Entwicklungen in einzelnen Regionen und Ländern zu erfassen.

Von epd/RND