Die Australierin Daphne Dunne wurde als einer der größten Fans von Prinz Harry bekannt: Bei Besuchen des rothaarigen Royals in ihrer Heimat Australien harrte die Seniorin stundenlang in der ersten Reihe aus, um mit ihm zu sprechen. Jetzt ist die Australierin im Alter von 99 Jahren gestorben.

Wie die australische Nachrichtenseite „7 News“ berichtet, lag Dunne zwei Monate lang mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus, bevor sie jetzt im Alter von 99 Jahren starb. Erst in der vergangenen Woche soll Dunne noch Post von Prinz Harry und Herzogin Meghan zu ihrem 99. Geburtstag am 29. März erhalten haben. „Ich bin zwar noch nicht aus dem Krankenhaus draußen, aber durch den Brief fühle ich mich auf jeden Fall besser“, sagte sie kurz darauf gegenüber „7 News“. Doch das Krankenhaus hat sie nicht mehr verlassen.

Das erste Treffen: 2015 zog Daphne Dunne Harrys Blicke mit den Kriegsmedaillen ihres verstorbenen Mannes auf sich. Quelle: picture alliance/AP Photo

Daphne Dunne wartete jedes Mal stundenlang auf Prinz Harry

Dreimal traf Daphne Dunne ihren „Prinz Charming“. Bei einem Besuch Harrys in Australien im Jahr 2015 zog Dunne die Blicke des Royals mit den Kriegsmedaillen ihres verstorbenen Mannes auf sich. Zwischen der Witwe eines Soldaten und Harry, der sich für Kriegsveteranen engagiert, schien es gleich eine Verbindung zu geben.

2017 wartete Dunne stundenlang im Regen auf Prinz Harry. Quelle: picture alliance/AP Photo

Zum Wiedersehen kam es zwei Jahre später, als sie halb Australien mit ihrem Durchhaltevermögen rührte: Mehrere Stunden wartete die über 90-Jährige im Regen auf Prinz Harry. Er erkannte Dunne sofort wieder und nahm die Seniorin in die Arme.

Beim letzten Treffen im Oktober 2018 lernte Dunne dann auch Harrys Frau Meghan kennen. Dunne wartete mehrere Stunden in ihrem Rollstuhl in der ersten Reihe vor dem Opernhaus in Sydney auf das königliche Paar und wurde belohnt: Harry und Meghan knieten sich zu der gerührten Seniorin, die extra eine Glückwunschkarte und Blumen für das frisch getraute Paar dabei hatte.

Von RND/mat.