Hamm

Nach dem Fund einer Frauenleiche im westfälischen Hamm gehen die Ermittler von einer Gewalttat aus. Die Obduktion am Donnerstag habe ergeben, dass die 35-Jährige umgebracht wurde, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Bei dem Opfer handelt es sich demnach um eine Bulgarin, die nach ersten Erkenntnissen der Ermittler als Prostituierte arbeitete.

Tatverdächtig ist ein Flüchtling aus Syrien

Tatverdächtig ist demnach ein 24 Jahre alter Flüchtling aus Syrien. Er war am Mittwochabend am Bahnhof in Hamm festgenommen worden. Ein Richter habe Haftbefehl wegen Mordes erlassen, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Der junge Mann kam in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige schweige weiterhin zu den Vorwürfen.

Der Mann habe bislang keine Angaben gemacht, sagte zuvor schon der ermittelnde Dortmunder Staatsanwalt Felix Giesenregen. Hintergrund und Motiv seien weiter unklar. Zur Todesursache wollte Giesenregen aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen. Die Leiche war an einer Ausfallstraße in einem Bereich gefunden worden, der von Freiern und Prostituierten als Treffpunkt genutzt wird. Die Frau soll zuletzt in den Niederlanden gewohnt haben.

Von RND/dpa