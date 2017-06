Berlin. Nach ersten Startschwierigkeiten startet an diesem Montag der Prozess um die brutale Tritt-Attacke gegen eine Frau auf einer U-Bahn-Treppe in Berlin-Neukölln im zweiten Anlauf. Ein 28-Jähriger muss sich vor dem Landgericht Berlin wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Er soll eine arglose Passantin in einer Nacht Ende Oktober 2016 mit einem wuchtigen Tritt in den Rücken eine Treppe hinuntergetreten haben. Der Angriff im U-Bahnhof Hermannstraße im Stadtteil Neukölln hatte bundesweit Entsetzen und Empörung ausgelöst.

Geständnis gleich zu Beginn des Prozesses

Der Angeklagte gestand die Tat gleich zu Beginn des Prozesses. Allerdings habe er keine konkreten Erinnerungen an die Tat und sei erst durch die Veröffentlichung der Videoaufnahmen darauf aufmerksam geworden, hieß es weiter in der von einem seiner Verteidiger verlesenen Erklärung. Damals habe er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden. Er wolle sich bei der Geschädigten ausdrücklich entschuldigen.

Schöffin wurde als befangen abgelehnt

In einem ersten Anlauf war das Verfahren noch vor Verlesung der Anklage ausgesetzt worden. Grund war ein Befangenheitsantrag gegen eine Schöffin. Diese soll sich abfällig über kriminelle Jugendliche mit Migrationshintergrund geäußert haben – der Angeklagte ist Bulgare. Nun startet der Prozess mit neuen ehrenamtlichen Richtern.

Der Verdächtige sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Er war zunächst untergetaucht und mit Haftbefehl gesucht worden.

Die Geschädigte tritt als Nebenklägerin aus

Das damals 26-jährige Opfer erlitt einen Armbruch und eine Verletzung am Kopf. Die Frau tritt in dem Prozess als Nebenklägerin auf. Am Montag wird sie noch nicht im Gericht erwartet. Sie sei als Zeugin für den 29. Juni geladen, hieß es.

Bei einer Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung droht dem Angeklagten eine Haftstrafe ab sechs Monaten bis zu zehn Jahren.

Von dpa/RND