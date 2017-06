Es ist der Promi-Prozess des Jahrzehnts: Das Verfahren gegen den ehemaligen TV-Superstar Bill Cosby. Der wegen sexuellen Missbrauchs Angeklagte erschien am Montag zum Verfahrensauftakt. Der 79-Jährige fuhr am Morgen (Ortszeit) unter großem Medienandrang am Gerichtsgebäude in einer Vorstadt von Philadelphia vor.