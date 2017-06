Washington. Washington ist die amerikanische Stadt, in der Politik einen mindestens so hohen Unterhaltungswert genießt wie Football oder Basketball. Die Anhörung des gefeuerten FBI-Direktors James Comey ist daher wie ein politischer Super Bowl für die Hauptstadtbewohner. Auch weil die größten TV-Sender live aus dem Kapitol schalten.

Mehrere Bars in der Hauptstadt öffnen extra früher und laden bereits in den Morgenstunden, also nachmittags in Europa, zum Public Viewing ein. Wie zum Beispiel „Shaw’s Tavern“: Das Motto dort lautet „Die Comey-Anhörung Covfefe“ – in Anspielung auf die missglückte Twitternachricht von Präsident Donald Trump. Passend zum alles überragenden Thema Russland gibt es Wodka für fünf Dollar. Das ist für Washingtoner Verhältnisse vergleichsweise günstig.

Andere Kneipen haben sich das passende Trinkspiel ausgedacht: Im „Union Pub“ gehen jedes Mal, wenn Trump zu Comey während der Anhörung twittert, die Drinks aufs Haus.

Auch die „Washington Post“ macht auf ihre Weise mit. Sie titelt: „Jim Comey sagt aus, und Washington braucht einen Drink.“ In dem dazugehörigen Text fordert die Redaktion die Leser zum Comey-Trump-Russland-Bingo auf: Jedes Mal, wenn das Wort „Putin“ fällt, muss getrunken werden, heißt es in dem Bericht.

Na dann, Prost.

Von RND/abr/dpa