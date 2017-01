London. Am Sonntag zeigte sich die 90-jährige Monarchin beim Gottesdienst an der Seite von Prinzgemahl Philip. In einem lilafarbenen Kostüm mit passendem Hut folgte die Queen einer Prozession in die Dorfkirche von Flitcham nahe des Landsitzes Sandringham. Um sich vor dem Regen zu schützen, trug sie einen transparenten, glockenförmigen Schirm.

Kranke Queen zeigte sich nicht in der Öffentlichkeit

Die Queen hatte sich beim Kirchgang vergangene Woche erstmals seit mehr als zwei Wochen wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Eine schwere Erkältung hatte sie gehindert, wie es Tradition ist, an den Gottesdiensten zu Weihnachten und Neujahr in Sandringham teilzunehmen.

Kirchgang der Queen: Vor der Ankunft von Königin Elizabeth II. wurde der Weg von Polizisten gestreut – damit die Queen nicht ausrutscht. Quelle: imago

Prinz Philip war ebenfalls erkältet gewesen, erholte sich aber recht schnell. Die Weihnachtszeit verbringt das Paar stets in Sandringham in der Grafschaft Norfolk und bleibt dort mehrere Wochen. Anfang Februar wird die Queen wieder in London erwartet.

Kirchgang der Queen: Die britische Königin Elizabeth II. (M) und Prinz Philip (r), Herzog von Edingburgh, verlassen nach dem Gottesdienst die Dorfkirche von Flitcham nahe des Landsitzes Sandringham (Großbritannien). Quelle: dpa

Von dpa/RND