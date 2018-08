Berlin

In Deutschland fließt das Bier. Vom Super-Sommer mit Fußball-WM und Hitzerekorden profitieren Gastronomen und Brauereien besonders. Produzenten geht das Pfand aus, Wirte und Händler müssen mit Lieferenpässen rechnen.

Als weiteres Highlight des Gerstensaft-Sommer wird am 3. August der Internationale Tag des Bieres. In Berlin startet am Freitag das Bierfestival mit 350 Brauereien aus 90 Ländern und dem „längsten Biergarten der Welt“. Doch bei den hohen Temperaturen warnen Mediziner auch vor einem erhöhten Alkoholkonsum. „Alkohol geht bei Hitze schneller ins Blut“, sagt Peter Sefrin, Notfallmediziner und Bundesarzt beim Deutschen Roten Kreuz.

Wie gut kennen Sie sich mit dem Lieblingsgetränk der Deutschen aus? Sind Sie ein geübter Bier-Experte oder ist bei Ihnen Hopfen und Malz verloren?

Von RND/Mila Krull