Radunfall bringt Ed Sheerans Tourstart in Gefahr

London. Ein Arm in Gips, der andere in einer Schlinge - Musiker Ed Sheeran („Castle On The Hill“) hatte einen Fahrradunfall. Er warte noch auf den Arztbefund, möglicherweise seien anstehende Auftritte in Gefahr, schrieb der britische Singer-Songwriter am Montag auf Facebook. Dazu veröffentlichte er ein Foto seiner Blessuren. Die Schlinge am linken Arm deutet auf eine Schulter- oder Schlüsselbeinverletzung hin. Am rechten Unterarm trägt der 26-Jährige einen weißen Gips.

Damit dürfte zumindest das Gitarre-Spielen erst einmal schwierig werden. Sheeran hatte für die kommenden Wochen eine Asien-Tour geplant. Am Sonntag sollte sie in Taipei beginnen.

In den vier Städten Berlin, Essen, Hamburg und München ist Ed Sheeran erst im Juli 2018 auf Deutschland-Tournee.

Von RND/dpa