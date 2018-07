Berlin

Was zu der Kontrolle am Donnerstagnachmittag führte und auch, was dabei passierte, darüber gibt es unterschiedliche Aussagen. Den Namen des Rappers nannte die Polizei nicht – dieser meldete sich aber selbst in den Sozialen Medien und beim Radiosender Jam.FM zu Wort.

Kontra K, mit bürgerlichem Namen Maximilian Diehn, sagte dem Sender, dass er auf der Busspur ein Auto überholt habe. Er sei aber nicht schnell gewesen. Das Video ist bei Youtube zu sehen. In dem Clip sagt er auch, dass er nichts gemacht habe. Auf Instagram bezichtigte er die Beamten nach Veröffentlichung der Pressemeldung der Lüge.

Die Beamten gaben an, dass der Autofahrer „deutlich zu schnell“ auf dem Kurfürstendamm auf einer Busspur gefahren sei und beinahe einen Auffahrunfall verursacht habe. Bei der Kontrolle habe er sein T-Shirt vom Leib gerissen, herumgeschrien und die Beamten bedroht. Die Polizisten brachten ihn zu Boden. Dem 31-Jährigen wurde Blut entnommen, weil der Verdacht bestand, dass er unter Drogeneinfluss stand. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

