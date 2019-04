Rassistischer Mörder in Texas hingerichtet

Panorama Zu Tode geschleift - Rassistischer Mörder in Texas hingerichtet Aus rassistischen Motiven hatten 1998 drei US-Amerikaner einen Mann an ein Auto gebunden und zu Tode geschleift. Nun wurde einer der Täter in Texas hingerichtet.

