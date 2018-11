Betzdorf

Nach einer Rauchentwicklung an einem Regionalexpress zwischen Aachen und Siegen haben am Mittwoch 150 bis 200 Reisende die Waggons verlassen.

Nach ersten Erkenntnissen wurden rund 40 Fahrgäste am Bahnhof Betzdorf (Kreis Altenkirchen) im Norden von Rheinland-Pfalz ärztlich versorgt, wie eine Bahnsprecherin mitteilte. „Die Situation ist nach einem Einsatz der Feuerwehr unter Kontrolle“, erklärte sie. Rettungskräfte und Bahnmitarbeiter kümmerten sich vor Ort um die weitere Betreuung der Reisenden.

Die Ursache der Rauchentwicklung an dem Zug der Linie 9 war zunächst unklar. Die Bahnstrecke war laut der Sprecherin am Mittwochnachmittag rund zwei Stunden gesperrt, bevor sie wieder freigegeben wurde.

Erst am 12. Oktober war an der Schnellfahrstrecke Köln – Rhein/Main ein Feuer in einem fahrenden ICE ausgebrochen. Alle gut 500 Menschen an Bord wurden gerettet. Fünf erlitten leichte Verletzungen. Das Feuer zerstörte den Zug und beschädigte Gleise. Die Brandursache ist weiter unklar.

Von RND/dpa