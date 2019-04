Berlin

Der kanadische Filmstar William Shatner, der durch seine Rolle als Captain Kirk in der TV-Serie „Raumschiff Enterprise“ berühmt wurde, hat sich bestürzt über das Wiedererstarken des Antisemitismus in den USA und Europa geäußert. „Innerhalb von nur einer Generation scheinen sie die Lehren der Geschichte vergessen zu haben und auch, wie schnell sich schreckliche Dinge ereignen können“, sagte der 88-Jährige der „Welt am Sonntag“.

In den USA gebe es viele Anzeichen, die verdeutlichten, wie schnell ein demokratisches Land seinen Verstand verlieren kann, „unter dem Einfluss eines Anführers, der ein Blender ist“, warnte Shatner, der aus einer jüdischen Einwandererfamilie stammt, die aus Osteuropa nach Kanada kam. „Kinder müssen heute lernen, egal in welchem Land sie aufwachsen, wie unschätzbar wertvoll Freiheit und Demokratie sind“, sagte der „Raumschiff-Enterprise“-Star. Vor allem müssten sie wissen, dass diese Freiheit auf der Gleichheit aller Menschen basiere.

Von RND/epd