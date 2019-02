Phoenix

Die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde hat an der Grenze zu Mexiko ihren bislang größten Schlag gegen den Schmuggel des Opioids Fentanyl in die USA geführt. Fast 115 Kilogramm des synthetischen Opioids seien bei der Kontrolle einer Lastwagenladung im Grenzort Nogales in Arizona sichergestellt worden, teilte der örtliche Behördenchef Michael Humphries am Donnerstag mit. Ebenfalls entdeckten die Beamten knapp 200 Kilogramm Methamphetamin, mit einem geschätzten Gesamtwert von Der Gesamtwert des Fundes wird auf 4,6 Millionen US-Dollar (rund 4 Mio Euro) geschätzt.

Die Drogen waren in einem doppelten Boden des Aufliegers versteckt. „Das war nicht nur ein einfacher Drogenfund - das war eine schmutzige Bombe, die über unsere südliche Grenze kam“, sagte Arizonas Senator Tom Cotton. Allein die Fentanyl-Menge hätte „Millionen von Amerikanern töten können“, wurde Cotton vom Sender CNS zitiert.

18.000 Tote durch Fentanyl

Fentanyl wird in der Medizin als Betäubungs- und Schmerzmittel verwendet, ist aber durch Missbrauch inzwischen die tödlichste Droge in den USA, wie die US-Gesundheitsbehörde CDC in ihrem jüngsten Bericht mitteilte. 2016 habe es 63.000 Todesfälle durch Überdosen in den USA gegeben; 18.000, fast 29 Prozent, durch Fentanyl.

Mexikanische Drogenbanden wie da Sinaloa-Kartell versuchen, insbesondere über Grenzübergänge in Nogales und San Diego Fentanyl in die USA zu schmuggeln. Dazu setzen sie sowohl Pkw als auch Lastwagen ein.

Eines der prominentesten Fentanyl-Opfer war der Rockmusiker Prince, der 2016 an einer versehentlich eingenommenen Überdosis starb. US-Drogenfahnder sagen, die illegale Version des Opioids werde meist als weißes Pulver verwendet, dass mit Heroin gemischt werden könne.

Von RND/AP/dpa