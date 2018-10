Palma

Andreas Körlin, der eine Finca auf der Insel besitzt, war am Dienstag mit seinem Auto in Capdepera aufgebrochen, um eine Bekannte vom Flughafen in Palma abzuholen. Dabei musste der Hannoveraner Reporter der Neuen Presse auch durch Sant Llorenç des Cardassar, dem Zentrum der Katastrophe. Am Flughafen ist er nie angekommen, telefonisch ist er seitdem nicht zu erreichen. Die NP steht seither in Kontakt mit den lokalen Behörden.

Unterdessen haben Rettungskräfte am Donnerstag zwei weitere Leichen geborgen. Ob es sich dabei um ein vermisstes deutsches Ehepaar handelt, nach dem seit Mittwoch gesucht wurde, teilte der mallorquinische Notdienst zunächst nicht mit. Allerdings seien die Toten, ein Mann und eine Frau, in der Nähe des Fahrzeugs der Deutschen entdeckt worden, hieß es in einem Tweet. Dieses war zuvor auf der Strecke zwischen Artà und Canyamel leer aufgefunden worden.

Damit ist die Zahl der Opfer des verheerenden Sturzregens vom Dienstagabend auf der Baleareninsel auf zwölf gestiegen. Ein fünfjähriger Junge wird weiter vermisst. Rund 800 Menschen hatten Behördenangaben zufolge zuvor nach den Deutschen und dem Kind gesucht.

Von NP/RND