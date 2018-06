Köln

In der Wohnung des 29-jährigen Tunesiers, der am Dienstagabend in seiner Wohnung in Köln festgenommen wurde, haben Ermittler hohe Dosen des Giftstoffs Rizin gefunden. Das berichten der „Spiegel“ und der „Kölner Stadt-Anzeiger“. Der Tatverdächtige Sief Allah H. soll laut „Spiegel“ an einem Sprengsatz gearbeitet haben. Rizin ist eine extrem toxische Substanz, die bereits in kleinsten Mengen tödlich ist. Welche Menge dieses Stoffs die Ermittler in der Wohnung entdeckten, ist noch nicht bekannt.

Nähe zur Terrormiliz IS?

Der Tatverdächtige soll erst im November 2016 nach Deutschland eingereist sein. Er galt als unauffällig und war polizeilich bislang noch nicht in Erscheinung getreten. Seine Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken soll aber Rückschlüsse auf eine ideologische Nähe zur Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) zulassen.

Stoffe zur Herstellung einer Bombe bestellt

Der „Spiegel“ berichtet unter Verweis auf Ermittler, dass der Tunesier bei einem Internet-Versandhändler mehrere Stoffe bestellte, die zur Herstellung einer Bombe geeignet gewesen wären. Auch soll H. etwa 1000 Samen einer Pflanze beschafft haben, aus denen sich Rizin gewinnen lässt. Als der 29-Jährige zudem eine Chemikalie kaufte, die zur Gewinnung des Giftstoffes notwendig gewesen wäre, hätte sich die Kölner Polizei zum Zugriff entschieden.

Zur Galerie In Köln hat die Polizei einen Tunesier und dessen Ehefrau festgenommen. Hintergrund sind „toxische Substanzen“, die dort vermutet wurden. Ein terroristischer Hintergrund wird nicht ausgeschlossen.

Der Generalbundesanwalt ermittelt wegen H. wegen des Verdachts einer „schweren staatsgefährdenden Gewalttat“. Das sagte eine Karlsruher Behördensprecherin. Wegen der „besonderen Bedeutung des Falls“ habe man die Ermittlungen gegen einen verdächtigen 29-jährigen Tunesier an sich gezogen. Ein terroristischer Hintergrund sei „in Erwägung zu ziehen“. Spezialkräfte hatten in der Nacht zuvor die Wohnung in einem Hochhaus gestürmt und unter anderem verdächtige Substanzen sichergestellt. Ob die Beweise ausreichten, um einen Haftbefehl gegen den 29-Jährigen zu beantragen, sei noch offen.

Gegen Ehefrau wird nicht ermittelt

Die Frau des Tunesiers, die ersten Angaben zufolge ebenfalls festgenommen worden war, wird nicht beschuldigt, betonte die Bundesanwaltschaft. Die Stadt Köln verwies darauf, dass sie die Kinder des Ehepaares nicht unter ihre Obhut genommen habe, wie zuvor von der Polizei berichtet worden war. Es treffe nicht zu, dass das Jugendamt involviert sei, erklärte eine Sprecherin.

Von RND