Hamburg

US-Schauspieler Robert Redford zeigt sich angetan von der deutschen Bundeskanzlerin. „Ich bin ein Fan von Angela Merkel“, sagte Redford in einem Interview des Magazins „Bunte“. „Ich hatte die Chance, einige Zeit mit ihr zu verbringen und ich bin sehr beeindruckt von ihr“, erklärte der 82-Jährige.

Auch deutsche Großstädte haben es dem Oscar-Preisträger angetan - darunter Hamburg: „Die Elbphilharmonie ist großartig“, sagte Redford. Er schätze aber auch andere Städte wie Berlin und München. Seine Liebe für Deutschland hat Redford allerdings schon vor ganz vielen Jahren entdeckt: Seit 1996 ist der Schauspieler nämlich mit der deutschen Malerin Sibylle Szaggars liiert. 2009 heiratete das Paar sogar im Hamburger Hotel Louis C. Jacob. Redfords aktueller Film „Ein Gauner & Gentleman» sollte am Donnerstag in die deutschen Kinos kommen.

Von RND