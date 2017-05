Monte Carlo. Rosberg hatte seine Karriere nach dem Titelgewinn in der Vorsaison überraschend beendet. Vor dem sechsten Saisonlauf am Sonntag (14.00 Uhr/RTL und Sky) liegt sein früherer Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton in der WM sechs Punkte hinter Spitzenreiter Sebastian Vettel von Ferrari. „Ich hoffe, es entscheidet sich erst am Schluss. Das ist es, was wir als Fans alle sehen wollen“, sagte Rosberg. Trotz der bitteren Rivalität mit Hamilton in den vergangenen Jahren drückt er Mercedes weiter die Daumen. „Natürlich hoffe ich, dass es meine frühere Rennsport-Familie nach Hause bringt“, sagte Rosberg.

Von RND/dpa