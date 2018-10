Pittsburgh

Der Schock in Pittsburgh wirkt nach. Auch am Montag, zwei Tage nach den tödlichen Schüssen an und in einer Synagoge (lesen Sie hier alle Hintergründe), herrschte am Ort des Geschehens der Ausnahmezustand. Menschen trauerten und weinten. Kein Wunder, nachdem insgesamt elf Menschen ums Leben kamen.

Und doch: Zwei Tage nach dem Massaker gab es auch zahlreiche rührende Szenen in Pittsburgh. Allen voran durch einen kleinen Jungen, der einem Polizisten eine Box mit Keksen und ein Dankesschreiben überreichte.

Dieser bedankte sich bei dem Kleinen mit einer herzlichen Umarmung. Die Szene, die auch in den sozialen Netzwerken schnell die Runde machte, hat ein Polizei-Fotograf festgehalten.

