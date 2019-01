Los Angeles

„Deadpool“-Star Ryan Reynolds (42) wechselt vom Superhelden-Genre zur romantischen Komödie. Der kanadische Schauspieler wird die Hauptrolle in der geplanten Action-Romanze „Shotgun Wedding“ übernehmen, wie die US-Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und Deadline.com am Dienstag berichteten.

„Pitch Perfect“-Regisseur Jason Moore will im Sommer mit den Dreharbeiten beginnen. Seit „Selbst ist die Braut“ (2009) habe er in keiner romantischen Komödie mehr mitgespielt, sagte Reynolds in einer Mitteilung. Er könne es kaum erwarten, „Shotgun Wedding“ zu drehen.

Die Story dreht sich um ein Paar, dessen teure Hochzeitsfeier von Verbrechern auf den Kopf gestellt wird. Die Brautleute müssen sich und ihre Gäste retten. Eine Schauspielerin für die weibliche Hauptrolle werde noch gesucht, heißt es.

Jede Menge Projekte für Ryan Reynolds

Reynolds hat derzeit eine Reihe Projekte im Visier, darunter den Actionfilm „The Hitman's Wife's Bodyguard“. In der erfolgreichen Romanze „Selbst ist die Braut“ mit dem Originaltitel „The Proposal“ spielte Sandra Bullock eine forsche Managerin aus Kanada, die ihrem Assistenten (Reynolds) einen Heiratsantrag stellt, um der Ausweisung aus den USA zu entgehen.

Von RND/dpa