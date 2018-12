Hannover

Bedröppelt guckt er in die Kamera, während seine Kollegen Hugh Jackman und Jake Gyllenhaal ihr breitestes Grinsen zeigen: Schauspieler Ryan Reynolds wurde von den beiden reingelegt, wie er auf Instagram zeigt. Während die anderen zwei Schauspieler in ganz normalen Shirts dastehen, hat Reynolds ein rot-grünen Weihnachtspulli mit riesiger goldener Schleife an.

„Diese Arschlöcher haben gesagt, es ist eine Sweater-Party“, schreibt der 42-Jährige scherzhaft dazu. Seine Kollegen hatten scheinbar so getan, als wenn alle in hässlichen oder lustigen Pullis zur Party kommen – dabei war dem gar nicht so. Manche meinen vielleicht, Reynolds hätte den kleinen Scherz verdient: Auf Twitter und Instagram teilt er selbst gern mal gegen Freunde und Kollegen aus.

Von RND/hsc