Sandra Hüller musste für „Fack ju Göhte“ Angst überwinden

Hannover. Sandra Hüller begreift den Wechsel vom Beinahe-Oscar-Film „Toni Erdmann“ zur Schulkomödie „Fack ju Göhte 3“ als schauspielerische „Forschungsaufgabe“. Sie habe „bestimmte Angstgrenzen“ überwinden müssen, sagte Hüller dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Der Film, der am 26. Oktober in die Kinos kommt, habe nicht so recht in ihr Profil gepasst. „Andererseits: Was soll das überhaupt sein: mein Profil? Wieso soll ich nur Sachen machen, die ich kann?“

Beim Dreh habe sie gemerkt, „vor welcher Herausforderung Lehrer jeden Tag stehen, ihre Schüler mit einem Thema einzufangen“, so Hüller gegenüber dem RND. Sie spielt in der Erfolgskinoreihe die neue Fachkraft Biggi Enzberger: „Ich stand vor 250 Schülern in der Turnhalle des Gymnasiums Kirchheim und sollte zwischen angeblichen Mobbing-Opfern und -Tätern vermitteln“, so die Darstellerin.

In „Fack ju Göhte“ spielt Sandra Hüller (links) Lehrerin Biggi Enzberger. Quelle: Constantin Film Verleih GmbH

Hüller gilt als eine der besten Schauspielerinnen Deutschlands – spätestens seit sie in „Toni Erdmann“ mitspielte. Geboren wurde Hüller 1978 in Suhl und studierte Schauspiel an der Ernst-Busch-Schule in Berlin. 2006 wurde sie für „Requiem“, dem Exorzismus-Drama von Hans-Christian Schmid, mit dem Berlinale-Bären als beste Darstellerin ausgezeichnet.

