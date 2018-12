Hermsdorf

In einem Gewerbegebiet in Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) ist ein Sattelzug mit 32 Paletten Alkohol gestohlen worden. Der Fahrer stellte den Laster am Wochenende in der Nähe der Autobahn 9 ab, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als er am Sonntagabend losfahren wollte, war der Sattelzug samt seiner alkoholischen Ladung jedoch weg. Laut Polizei hatte er Rumtopf geladen. Der Schaden beläuft sich auf rund 150.000 Euro.

In den vergangenen Tagen hatten Diebe Schlagzeilen gemacht, die 13.000 Tafeln Milka-Schokolade aus einem Lastwagen und Lego-Bausätze im Wert von 45.000 aus einem anderen Lkw gestohlen hatten.

Von RND/dpa