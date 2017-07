Hamburg. Während sich in der roten Zone Demonstranten Scharmützel mit der Polizei liefern, beginnt der Freitag für die Partner der Regierungschefs mit Hamburgs schönster Seite. Eine Hafenrundfahrt steht auf dem Programm. Landungsbrücken, Michel und Elbphilharmonie will Joachim Sauer, Ehemann von Bundeskanzlerin Angela Merkel, seinen Gästen zeigen. Mit an Bord sind Melania Trump, First Lady der USA, Brigitte Macron, Ehefrau des französischen Präsidenten Emmanuel Macron sowie Grégoire Trudeau, Gattin des kanadischen Premier Justin Trudeau. Da auch Philip May, Ehemann der britischen Premierministerin Theresa erwartet wird, ist Sauer dieses Mal zumindest nicht der einzige Mann in der illustren Runde.

Als zweiten Programmpunkt hat Sauer sich einen persönlichen Wunsch erfüllt: Trump, Macron und May und die anderen dürfen den Quantenchemiker ins Deutsche Klimarechenzentrum (DKRZ) begleiten, wo Szenarien künftiger Klimaänderungen simuliert werden – abschmelzende Polkappen und steigende Meeresspiegel. Möglicherweise hat sich Sauer gedacht, ein wenig Nachhilfe in Sachen Klimawandel ist für den ein oder anderen nicht schlecht. Gerade erst hat US-Präsident Donald Trump das Klimaabkommen von Paris aufgekündigt. Und an den Klimaverhandlungen in Hamburg wird er wahrscheinlich gar nicht erst teilnehmen, da zeitgleich sein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin stattfindet.

Schon beim G-7-Gipfel auf Schloss Elmau hatte Sauer das Partnerprogramm mitgestaltet. Damals hatte er die Ehefrauen der Staats- und Regierungschefs mit einem Vortrag über Nanotechnologie überrascht. Im Anschluss gab es als Gastgeschenk nanobeschichtete Krawatten zum Mitnehmen und umbinden. Welches Gastgeschenk Sauer dieses Mal überreichen wird, ist noch nicht bekannt.

Vorher steht allerdings noch ein gemeinsames Konzert mit den Ehepartnern in der Elbphilharmonie an. Das Philharmonische Staatsorchester Hamburg unter Leitung Kent Naganos spielt Beethovens 9. Sinfonie. Anschließend gibt es ein Abendessen im kleinen Saal der Elbphilharmonie. Das Menü war zunächst geheim.

Von nl/dpa/rnd