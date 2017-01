Sydney. Ein Schauspieler ist während eines Musikvideo-Drehs in Australien ums Leben gekommen. Der Mann starb in Brisbane in einer Bar, als für eine Szene des Musikvideos mehrere Schusswaffen abgefeuert wurden, wie Polizist Tom Armitt am Montag mitteilte. Dabei habe der Mann Verletzungen an der Brust erlitten. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Ob die Waffen mit scharfer Munition geladen waren und ob der Mann davon getroffen wurde, war zunächst nicht klar.

Welche Munition benutzt wurde, werde nun ermittelt, sagte Armitt. Die Polizei veröffentlichte nicht den Namen der Musikgruppe, für die das Video gedreht wurde. Sie bestätigte lediglich, dass es sich um eine Band aus Australien handelte.

Von RND/dpa