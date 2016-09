Los Angeles. Bereits am Montag reichte Angelina Jolies Rechtsbeistand, die Staranwältin Laura A. Wasser, die Scheidungspapiere beim Superior Court of California, County of Los Angeles ein. Grund waren „unüberbrückbare Differenzen.

Laut „TMZ“ gehe es vor allem um die Art, wie Brad mit den Kindern umgeht. Insider behaupten weiterhin, dass Jolie den Marihuana- und Alkoholkonsum Pitts leid war. Zudem habe er Aggressionsprobleme. Sie habe Angst gehabt, dass sein Verhalten für die Kinder gefährlich werden könnte.

Daher soll Jolie auch das Sorgerecht für die sechs Kinder Maddox, Zahara, Pax, Shiloh, Vivienne und Knox beantragt haben – Brad soll ihrem Willen nach nur ein Besuchsrecht eingeräumt werden. Trennungsdatum soll der 15. September gewesen sein.

Gegenüber dem Magazin „People“ äußerte sich Brad Pitt zur Trennung: „Ich bin sehr traurig, aber am wichtigsten ist jetzt das Wohlbefinden unserer Kinder. Ich bitte darum, ihnen den Raum zu geben, den sie brauchen, in dieser schwierigen Zeit.“

Brad und Angelina hatten im Sommer 2014 in einer privaten Zeremonie auf ihrem Chateau Miraval in Südfrankreich geheiratet. Vor der Hochzeit im August 2014 waren Jolie und Pitt bereits zehn Jahre lang ein Paar gewesen.

Eine dritte Person sei nicht der Trennungsgrund, hieß es zunächst. Allerdings berichtet die New York Post, Pitt habe eine Affäre mit seiner französischen Kollegin Marion Cotillard. Das habe ein von Angelina Jolie angeheuerter Privatdetektiv ermittelt. Die Affäre soll bei gemeinsamen Dreharbeiten zum Weltkriegsthriller "Allied“ – deutscher Titel ausgerechnet „Vertraute Fremde“ – in London begonnen haben, berichtet die Post.

Jolie und Pitt hatten sich bei den Dreharbeiten zum Film „Mr. and Mrs Smith“ kennengelernt, der 2005 in die Kinos kam. Bald darauf wurde eine Affäre der beiden bekannt. Der Frauenschwarm Pitt war vor seiner Beziehung mit Jolie mit der Schauspielkollegin Jennifer Aniston verheiratet. Jolie hat zwei Ehen mit den Schauspielern Jonny Lee Miller und Billy Bob Thornton hinter sich.

Von RND/afp