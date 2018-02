Amokschütze attackiert Schule in Florida – sieben Tote

Parkland. An der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland (US-Bundesstaat Florida) ist es am Mittwoch Nachmittag (Ortszeit) zu einer Attacke eines Amokschützen gekommen gekommen. Das bestätigte das Büro des Sheriffs des Broward County.

Gegen 16 Uhr (Ortszeit) führten Polizisten einen in Handschellen gefesselten Mann ab. Bei dem Schützen handle es sich, so die Ermittler, wohl um einen Ex-Schüler des Gymnasiums.

Einsatzkräfte mehrerer Polizeieinheiten waren im Einsatz. Fernsehbilder zeigten, wie Rettungskräfte Verletzte auf Tragen zu Krankenwagen transportierten. Der lokale Fernsehsender CBS Miami berichtete von sieben Toten und 14 Verletzten.

Von dpa/RND