Taft

Auf einem Kindergeburtstag im Süden von Texas ist ein Streit unter Erwachsenen eskaliert und in einer tödlichen Schießerei geendet. Vier Männer seien getötet und ein fünfter Mann verletzt worden, teilten die Behörden am Sonntag mit.

Bei der Party für ein einjähriges Kleinkind in der Gemeinde Taft am Vortag hätten sich die entfernten Verwandten eine Auseinandersetzung geliefert – worüber blieb zunächst unklar. Ein 20 Jahre alter Verdächtiger sei in Haft, erklärte die texanische Behörde für öffentliche Sicherheit. Dessen Vater werde ebenfalls als Verdächtiger behandelt, sei aber noch nicht festgesetzt worden. Die Toten waren laut Behördenangaben ein 62 Jahre alter Mann und dessen drei Enkel im Alter zwischen 20 und 25.

Von RND/AP