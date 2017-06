Orlando. Die Situation sei inzwischen unter Kontrolle, teilte das Büro des Sheriffs weiter mit. Augenzeugen berichteten von zahlreichen Polizisten, die Stellung bezogen haben. Laut Nachrichtensender CNN habe die Schießerei, die sich auf dem Gelände einer Wohnwagenfirma zugetragen hatte, keinen terroristischen Hintergrund. Fast genau vor einem Jahr, am 12. Juni 2016, waren in einem Nachtclub in Orlando 49 Menschen durch Schüsse getötet worden.

Sheriff Demings (Mitte) vom Orange County Sheriff’s Office am Tatort Quelle: OSCO

Von RND/dpa